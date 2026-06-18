フジクラ [東証Ｐ] が6月18日大引け後(16:30)に業績修正を発表。27年3月期の連結経常利益を従来予想の2180億円→3160億円(前期は1994億円)に45.0％上方修正し、増益率が9.3％増→58.4％増に拡大し、従来の5期連続での過去最高益予想をさらに上乗せした。 同時に、4-9月期(上期)の連結経常利益も従来予想の950億円→1770億円(前年同期は917億円)に86.3％上方修正し、増益率が3.6％増→93.0％増に拡大し、従来の3期連続での上