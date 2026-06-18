19日、薩摩地方は朝から雨が続き、昼以降は雨脚が強まる所がありそうです。傘が必要な一日となるでしょう。大隅地方は朝から夜まで雨が続き、特に午後は雷を伴って激しく降る可能性があります。種子島・屋久島地方も一日雨で、ピークは午前中。土砂降りとなる時間帯もあり注意が必要です。一方、奄美地方は朝は雲が広がるものの、その後はおおむね晴れ、気温が上昇して蒸し暑くなる見込みです。18日、鹿児島県本土では広