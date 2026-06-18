18日、モスクワの製油所周辺で上がる黒煙（ソーシャルメディアから・ロイター＝共同）【モスクワ共同】ロシアの首都モスクワのソビャニン市長は18日、同日未明から朝にかけてモスクワ方面にウクライナ軍による大規模な無人機攻撃があり、うち190機以上を迎撃したと発表した。タス通信はモスクワへの無人機攻撃としては「過去2年で最大」と報じた。2022年のウクライナ侵攻開始以降で最大の首都周辺を狙った攻撃とみられる。モス