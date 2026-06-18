お笑いコンビ「ハイヒール」のモモコ（62）が18日、自身のインスタグラムを更新。昭和を代表する作家とのつながりを明かした。モモコは「飛行機で長いフライトのときはやる事いっぱい」と書き出し、「もちろん新作映画も見たいし、前から読みたかった本を持っていく時もあるし、領収書の整理をする時もある今回はこの2冊を持ってきました！」と伝えた。そして「1冊は昔ずっと好きだった岡本健一くんのいる男闘呼組の成田く