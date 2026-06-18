モデルの鈴木えみ（40）が18日までに自身のインスタグラムを更新。近影を公開した。「My Mood, My Shade, My CHANEL」と書き出した鈴木。どアップでこの日のメークを披露した。「CHANEL ROUGE COCO HYDRA GLOSSが全15色で登場。ぷるん、つやつやうるうる。軽やかで心地よくてケアもできちゃう！」とアイテムをアピール。「その日のムードに寄り添う1色を見つけるのが楽しいです」と添えた。ファンからは「同い年とは信じ難