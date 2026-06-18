18日は日本海側は晴れ、太平洋側は梅雨空に。これまでの一日の天気を振り返ります。■太平洋側は曇りや雨九州南部で激しい雷雨に梅雨前線は九州南部から本州の南に停滞し、太平洋側を中心にすっきりしない天気となっています。前線上の低気圧が関東沖まで進んだ影響で、関東は午前を中心に本降りの雨となりました。午後は雨雲が抜けていきましたが、雲が多い空となっています。九州南部には発達した雨雲がかかり、宮崎県では非常