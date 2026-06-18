サッカー北中米W杯日本サッカー協会は日本時間17日、公式YouTubeで代表チームに密着する「Team Cam」最新回を公開した。14日（日本時間15日）に米テキサス州ダラスで行われた北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグ初戦を終えるまでの舞台裏映像を伝えている。試合当日、スタジアムに向かう選手たちに交じったコーチ陣の顔ぶれに「すごいメンツだな、おい」と驚きの声が上がっている。試合当日、スタジアムへ向かうバス