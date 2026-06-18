本拠地レイズ戦米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手が17日（日本時間18日）、本拠地レイズ戦に先発登板。6回4失点で今季7勝目を挙げた。右手中指から出血しながら力投。試合終了から約4時間後には同僚から突然のニュースがもたらされ、米国ファンからは様々な声が上がった。血染めの力投を見せた大谷が、7勝目を挙げてから約4時間後。ロサンゼルスが夜になった時間にドジャースは公式Xを更新。「この男たちと、ワンピース・