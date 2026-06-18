ボートレース芦屋の「ＰａｙＰａｙ銀行賞」は１８日、予選最終日となる４日目の開催が行われた。井上遥妃（２３＝徳島）は前半５Ｒ、５コースから２着。後半１２Ｒの１号艇で逃げれば得点率トップで予選通過という状況となったが、本番は３コース・鈴木勝博がコンマ１２のトップタイミングで強襲。一気のまくりを決められ６着ゴール。得点率７・００、８位での予選突破となった。レース後、「インで安定していない起こしがス