ＮＨＫ大阪放送局・藤森康江局長の定例会見が１８日、大阪市中央区の同局で行われ、１５日（日本時間）に生放送されたＷ杯１次リーグ初戦のオランダ戦で、元日本代表・本田圭佑を解説に迎えて実況を担当した同局の小宮山晃義アナウンサーを同局長が称賛した。同局長は「２人のコンビネーションがすごく良かったです。本田さんが“ああいうタイプの人”と分かって役割分担していたのかなと思いました。本田さんは割と直感的、感