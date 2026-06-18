おかやま旬のお酒コレクション晴れの国おかやま館岡山・北区表町 岡山県産の日本酒で、特に冷やすとおいしいものを集めた催しが18日、岡山市で始まりました。 岡山市北区表町の「晴れの国おかやま館」で始まった「おかやま旬のお酒コレクション」です。 岡山県内の9つの酒蔵が手掛けたこの時期にぴったりの冷やすとおいしい日本酒を紹介しています。 試飲ができるため、飲み比べて好みのお酒を見つける