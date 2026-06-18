地主になりすまして他人の土地を売り飛ばし、カネを騙し取る--「地面師事件」と呼ばれるグループ犯罪は、 Netflixのドラマ『地面師たち』が大ヒットして注目された。モデルになったのは2017年、積水ハウスが五反田の一等地に佇む老舗旅館「海喜館」をめぐり、地面師たちに55億円を詐取された事件である。【写真を見る】北田が記した「積水事件」の詳細な経緯。“パシリ”だったカトウの写真も「指示役」「なりすまし役」など様々