日本協会が「Team Cam」を公開森保一監督率いる日本代表が激闘を繰り広げた北中米ワールドカップ（W杯）初戦のオランダ戦の舞台裏が反響を呼んでいる。日本サッカー協会（JFA）の公式YouTubeチャンネルで、試合前に吉田麻也が試合会場のピッチコンディションについてチームへ注意喚起を行っていた映像が公開され、「本当に良かった」「大正解」など多くの声が寄せられている。JFA公式YouTubeチャンネルで公開された「Team Cam