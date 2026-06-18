社長は報酬30％を4か月間自主返納、アンガーマネジメントを受講へJリーグは6月18日、モンテディオ山形の相田健太郎代表取締役社長および同クラブに対する懲罰を決定したと発表した。ともにけん責処分（始末書をとり、将来を戒める）となる。相田社長は2月24日、クラブのオフィスから報道機関の担当記者に対し、電話で極めて不適切な発言を行った。これがJリーグ規約に違反し、リーグの信用を毀損したと認定された。またクラブ