韓国総合株価指数（KOSPI）が初めて9000ポイントを突破して取引を終えた。18日のKOSPIは前日終値より199．60ポイント（2．25％）上昇した9063．84で取引を終えた。過去最高記録だ。午後には一時9106．07まで値を上げた。KOSDAQは前日比31．03ポイント（3．01％）下落の1000．93で引けた。