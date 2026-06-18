洪明甫（ホン・ミョンボ）監督が率いるサッカー韓国代表が19日午前10時（日本時間）、グアダラハラで開催国メキシコを相手に北中米ワールドカップ（W杯）1次リーグ第2戦を行う。初戦で勝利した両チームの対戦は事実上のA組1位決定戦となる見通しだ。◆DFモンテスの代わりアルバレスメキシコは守備ラインの変更が避けられない。南アフリカ戦の終盤、守備の中心選手、CBセサル・モンテスが不要なファウルをしてレッドカードを受け、