ヴィークレアが展開するハチミツ美容ブランド「&honey」から、ディズニー＆ピクサーの限定デザインを使用したヘアケアグッズが登場。ピクサーのキャラクターたちが大集合したシャンプー＋ヘアトリートメント＋ぷっくりシールのセットが発売されます☆ ＆honey ディズニー＆ピクサー「トイ・ストーリー／モンスターズ・インク」限定デザインボトル 価格：各3,080円(税込)発売日：2026年6月24日(水) ※数量限定