日経平均株価の終値が初めて7万円を超えました。中継です。6万円到達から2か月足らずで7万円を超えたことに、市場関係者からは、「あっという間だった」と上昇ピッチの速さに驚きの声が広がっています。日経平均株価の終値は7万1053円と初めて7万円を超えました。中東情勢を巡り戦闘終結の兆しが見えたことで日経平均株価は、15日（月）から17日（水）までに4000円近く上昇していました。さらに18日、アメリカとイランが覚書への署