“クイーン・オブ・ポップ”ジャネット・ジャクソンによる来日公演『JANET JACKSON JAPAN 2026』の神奈川・Kアリーナ公演が14日に開催され、ダンス＆ボーカルグループ・BE:FIRSTがゲスト出演した。【動画】BE:FIRSTが参加！ジャネット・ジャクソン「Doesn’t Really Matter (Remix)」ミュージックビデオBE:FIRSTのステージは、「Rondo」の鐘の音からスタート。凄みのあるSHUNTOの口上とともに6人がゆっくりと登場すると、オー