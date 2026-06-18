6年前茨城・古河市の介護老人保健施設で、入所者2人を殺害したなどの罪に問われている元職員の女に、検察は無期懲役を求刑しました。介護老人保健施設の元職員赤間恵美被告は2020年、入所していた鈴木喜作さんと吉田節次さんに注射器のシリンジを使って点滴のチューブに空気を注入し、殺害したなどの罪に問われていて、これまで弁護側は殺人の罪について全面的に無罪を主張していました。18日の裁判で検察側は、ほかの理由で被害者