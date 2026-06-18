快活CLUB（運営：快活フロンティア）は、6月22日〜8月30日の期間、夏季限定メニュー『極（きわみ）そうめん』を全国の354店舗で販売する。【画像】快活CLUBの夏季限定メニュー『極（きわみ）そうめん』『極そうめん』は、快活CLUBでしか味わえないそうめん。ヤマサ醤油と共同開発した特製つゆは、昨年の5種類のだし（かつお節・うるめいわし節・煮干し・昆布・宗田節）に“焼きあごだし”が加わり「6種のだし」にパワーアップ