◇MLB ドジャース5-4レイズ(日本時間18日、ドジャー・スタジアム)ドジャースのフレディ・フリーマン選手が、この試合でもプレーや優しい人柄でチームに大きく貢献する姿が見られました。この日は大谷選手が投手専念で先発すると6回4失点の内容で降板。1点リードされた状態でしたが、そのウラにフリーマン選手の12号2ランで逆転します。この一発が決勝点となりドジャースは勝利し、大谷選手に7勝目がつきました。この一打の貢献度の