NHK大阪放送局の藤森康江局長は18日、大阪市内の同局で定例の局長会見に出席。労働者の街として知られてきた大阪・西成に関する4番組を特別編成で放送することを発表した。新しく制作した特集番組「変わりゆく街大阪・西成（仮）」（7月3日後7・57、関西ローカル）。日雇い労働者が暮らすドヤ（簡易宿泊所）が密集する街として知られてきた街が、大型観光ホテルや外資系ホテルも建ち並び、労働者支援施設「あいりん総合セン