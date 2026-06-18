事故現場で献花し、手を合わせる「北都交通」の佐藤晃彦社長（手前）ら＝18日午後、北海道八雲町北海道八雲町の国道で2023年6月、トラックが高速バスに衝突し、双方の運転手とバスの乗客3人の計5人が死亡した事故から3年となった18日、現場に関係者が訪れ献花した。付近の小中学生は通行車両に向けて旗を振り、安全運転を呼びかけた。高速バスを運行していた「北都交通」（札幌市）の佐藤晃彦社長も花を供え「忘れたくても忘れ