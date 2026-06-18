今年6月、50歳を迎えると同時に引退を表明しているアイドルがいる。「乙ナティック浪漫ス」の鈴瑚（りんご）さん（@Ringo_Ringorin）だ。アイドルとしてのスタートは38歳と遅咲きながら、ライブでは多くのファンを魅了してきた。そんな彼女の半生にスポットを当てた。◆バンド活動と大人AKBへの挑戦――まさに今月、ライブアイドルを引退されるとのこと、お疲れ様でした。アイドルを目指すことになったのは、どのような経緯でしょ