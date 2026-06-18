サッカー女子日本代表「なでしこジャパン」のＤＦ清水梨紗（リバプール）が１８日、自身のインスタグラムを更新。「アメリカでも集合そしてお誕生日もお祝いしてもらいました幸せな時間でした」とつづり、３ショットを投稿した。清水は１５日に３０歳の誕生日を迎えた。両隣は同じくなでしこジャパンの長谷川唯（マンチェスター・シティ）と元日向坂４６で女優の影山優佳。３人はこれまでもイギリスや日本でのオフショッ