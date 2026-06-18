タレント・山田邦子（65）が18日までにYahoo!ニュースでの「コメンテーター」枠を更新。お笑いタレント・明石家さんま（70）が、肺炎のため9日に死去した女優・中村玉緒さん（享年86）の通夜に参列した件について言及した。さんまが有名人の葬儀に出席するのは異例のこと。どれだけ親交があっても「人前で涙を見せない」という信念を貫いている。それでも葬儀に参列したのは「お母さん」と呼ぶほど恩人だったからだ。玉緒さん