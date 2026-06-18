シアトルの職場では、AIを使わない日がほぼなくなりました。朝イチで開くメッセージアプリには、AIが秒速でまとめた会議サマリー。企画書の初稿はAIが叩き台を作り、メールの文面も「ちょっとAIに整えてもらった」ものが行き交う。しかし、文章はどれも非の打ち所がないほど整っているのに、読んでいてちっとも頭に入ってこない。送り主の顔が見えないというか、熱量がミリも伝わってこない資料が、なんとなく増えています。読み終