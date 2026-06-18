女優河合優実（25）が18日、都内で行われた「FIRST RETAILING×UNHCR共同メディア説明会」にゲスト登壇し、今年1月に訪れたバングラデシュ・ロヒンギャ難民キャンプでの経験を振り返った。20日の「世界難民の日」を前に行われた説明会。難民キャンプの子どもたちを描いた映画「LOST LAND／ロストランド」（藤元明監督）で予告ナレーションを担当したことをきっかけにロヒンギャ難民への関心を高め、長年にわたり難民支援活動を続け