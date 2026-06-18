犬の多頭飼いに向いていない人の特徴 1.十分な飼育スペースがないこと 犬の多頭飼いに向いていない人の特徴は、十分な飼育スペースがないことです。 犬それぞれにケージやクレートやベッドなどの寝床が必要です。食器を置くためのスペースも、トイレを置くためのスペースも、犬それぞれに必要です。 十分な飼育スペースがない場合では、犬もストレスを感じることがあり