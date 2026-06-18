18日の県内は晴れて気温が上昇。新潟市や魚沼市などでは、2日連続で「真夏日」となっています。午後3時現在の最高気温は、新潟市秋葉区新津で32.2℃。三条31.7℃、魚沼市小出31.2℃、長岡30.5℃などとなっていて、県内28の観測地点すべてで25℃以上となりました。県内は寒気を伴った上空の気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みで、このあと夜は雨で、夕方から雷を伴い激しく降る所があるでしょう。気象台によりますと19日は、