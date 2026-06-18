のんが自身のInstagramを更新し、出演したファッションイベント『第32回 Fashion Cantata from KYOTO』でのオフショットを公開した。 参考：深川麻衣、『Tokyo middle 30』で3人目の主人公に仲里依紗＆のんと初共演 投稿には、紅色の着物に白い百合をあしらい、髪に深紅の百合を飾ったのんの姿が収められている。横顔を捉えたアップや、ランウェイで指先を伸ばすカットなど、凛とした気品あふれる雰囲気が感じられる。