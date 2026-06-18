LANAが、山田涼介が主演を務めるドラマ『一次元の挿し木（いちじげんのさしき）』（読売テレビ／日本テレビ系）の主題歌を担当することが決定した。 （関連：Ado、SixTONES、BE:FIRST、LANA, Elle Teresa、CIRRA、Chevon……注目新譜6作をレビュー） 同ドラマは、7月5日よる10時30分から放送開始の新日曜ドラマ。2025年の『このミステリーがすごい！』にて文庫グランプリを受賞した、松下龍之介の同名小説を実写