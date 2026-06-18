東根市などによりますと、きょう午後２時２０分ごろ、山形県東根市一本木で体長およそ１メートルのクマらしきものが目撃されました。 現場は一本木南公園付近で、近くには保育園や小学校もあります。 早朝や夜間の不要不急の外出を控えるなど、市が注意を呼びかけています。