元スウェーデン代表FWズラタン・イブラヒモヴィッチ氏が、イングランド代表FWハリー・ケイン（バイエルン／ドイツ）のパフォーマンスに賛辞を送った。FIFAワールドカップ2026・グループL第1節が17日に行われ、イングランド代表はクロアチア代表が対戦。12分にケインが蹴り直しとなったPKを決めると、1−1となった42分にはコーナーキックからケインが今度は頭で叩き込んだ。その後、前半終了間際に追いつかれたが、47分にジュー