現地６月20日の北中米ワールドカップ第２戦・チュニジア戦に向け、日本代表は16日の完全オフを経て、17日から再始動した。左膝負傷の久保建英（レアル・ソシエダ）はこの日のトレーニングに姿を見せず、上田綺世（フェイエノールト）は別メニュー。上田の方は「大丈夫です」と繰り返していて、プレー可能な状態と思われるが、久保はグループステージでの出場はほぼ絶望的。試合を決定づけられるアタッカーの不在は、森保一監督