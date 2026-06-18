コンゴ戦では存在感を発揮できなかったC・ロナウド(C)Getty Images明らかに精彩は欠いていた。現地時間6月17日、ポルトガル代表は、北中米ワールドカップ（W杯）のグループステージ（K組）第1節で、DRコンゴ代表と対戦。開始6分にジョアン・ネベスのゴールで先制しながら、前半アディショナルタイムにヨアネ・ウィッサに同点弾を献上。結局、1-1で開幕カードを終えた。【動画】メッシが大暴れ！ハットトリックを達成するシーン