俳優の足立梨花（33）が17日、自身のインスタグラムを更新。東京ディズニーシーを訪れた際のオフショットを公開し、美太もも輝くミニスカ姿にファンから反響が寄せられている。【写真多数】「たまらん」真っ白な太もも輝くミニスカ姿でディズニーを満喫する足立梨花ここ数日の投稿で、俳優・タレントの西崎莉麻（33）とディズニーシーを訪れた様子を披露していた足立。この日の投稿では、「このときはまだHAPPY」とつづり、キ