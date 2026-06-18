◆FIFAワールドカップ2026グループステージグループKポルトガル1 - 1コンゴ民主共和国FIFAワールドカップ2026に、サッカー界のレジェンド、クリスティアーノ・ロナウド選手が登場しました。ポルトガルのロナウド選手は現在41歳で、今大会フィールドプレーヤー最年長。コンゴ民主共和国との試合に先発出場し、史上2人目となる6大会連続出場を果たします。試合はポルトガルが先制しますが、52年ぶり2度目の出場となったコン