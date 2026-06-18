食料品の消費税減税について、自民党は2027年4月に1％に引き下げる案で調整していく方針ですが、野党から反発する声も出ています。自民党・小野寺税調会長：元々の考え方の中で平行線がある部分もあります。当然すぐにまとまるような、もともと会議ではないと思っております。今後とも努力していきたいと思います。超党派の国民会議の実務者会議で17日、議長を務める自民党の小野寺税調会長は、2027年4月から2年間、食料品の消費税