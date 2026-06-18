「SORA―Q（ソラキュー）」の変形前（左）と変形後（右）の想像図（JAXA/タカラトミー/ソニーグループ（株）/同志社大提供）宇宙航空研究開発機構（JAXA）とタカラトミーなどの研究チームは18日、小型探査機「SLIM（スリム）」とともに2024年1月に月面に着陸した超小型変形ロボット「SORA―Q（ソラキュー）」の運用成果が米科学誌「サイエンスロボティクス」に掲載されたと発表した。地球からの遠隔操作なしに、月面での起動から