◆ロサンゼルス・ドジャース 5 − 4 タンパベイ・レイズ17日（日本時間18日午前4時10分試合開始、ユニクロフィールド・アット・ドジャースタジアム）メジャーリーグ、ドジャースの大谷翔平選手（31）は、出血のアクシデントを乗り越え、今シーズン7勝目を挙げました。17日は本拠地でのレイズ戦で、「投手・大谷」として先発のマウンドへ。4回まで無失点に抑える好投を見せます。ところが、2点リードで迎えた5回に突如崩れた大谷