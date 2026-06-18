6月16日、17日の2日間にわたって、日向坂46のアンダーグループ「ひなた坂46（ひらがなひなたざかフォーティーシックス）」による「17th Singleひなた坂46 LIVE」がTOYOTA ARENA TOKYOで開催された。ライブでは、日向坂46の前身グループであるけやき坂46（ひらがなけやきざかフォーティーシックス）の楽曲を多く取り入れ、上を目指して突き進む「ひらがな魂」を存分に見せた。同ライブで座長を務めた四期生平岡海月（24）はOGで一