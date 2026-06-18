北中米ワールドカップ初戦のオランダ戦でサッカー男子日本代表は格上相手に善戦し、２-２の引き分けという結果を残した。現地で取材をしている林陵平さんが試合を振り返った。「当たったのはうれしかったです」と林さんが語るのは、左シャドーでの前田大然の起用だ。注目していた選手のスタメン起用に、笑顔で語る。日本は、この試合でハイプレスを封印し、ミドルゾーンで構えてカウンターを狙うプランを採用した。その守備に