連載第96回杉山茂樹の「看過できない」48カ国によって争われている今回のワールドカップ本大会。初めて体験するこのスケール感に、筆者は少なからず圧倒されている。これまでの32カ国から1.5倍の増加だ。24カ国だった時代（1982年スペイン大会、1986年メキシコ大会、1990年イタリア大会、1994年アメリカ大会）を知る筆者には、このうえなく新鮮に映る。スケール感に驚かされるばかりである。これまでなら試合はほぼ毎日、観