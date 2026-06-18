BS10は18日、同日21時から人気野球番組『ダグアウト!!!』を生放送で放送すると発表した。今年の交流戦を真中満氏、成瀬善久氏、安部友裕氏の3名が、プロの目線で選び抜き交流戦の決定的な名シーンや好プレーを徹底解説。さらに、交流戦開始前にレジェンドOBらが掲げた「順位予想」の答え合わせも生放送内で敢行。▼ 出演者真中満、成瀬善久、安部友裕・レッド吉田（TIM）、上田まりえ