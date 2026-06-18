小川さん「雰囲気が大好き」、柴田さん「夏の暑さを吹き飛ばすぐらい楽しみたい」ロッテは7月23日の楽天戦（ZOZOマリン）で、乃木坂46の小川彩さんと柴田柚菜さんが来場し、夏のスペシャルイベント「BLACK SUMMER WEEK supported by クーリッシュ」のスペシャルリポーターを務めると18日に発表した。2人は、試合前やイニング間イベントなど、試合終了後まで出演する。千葉県出身でロッテファンの小川さんは「フェスやお祭りの