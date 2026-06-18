式典の簡素化、イニング間に最低5分の給水タイムなどが盛り込まれた全日本軟式野球連盟（全軟連）は「2026年事業実施における熱中症事故防止について」とする文書を各支部に通知、17日に公式ホームページに掲載した。「安全を最優先とした大会、チーム活動の実施をお願い致します」とし、大会運営時の熱中症予防対策として8項目を記した。今年の夏も酷暑が予想されるだけに、夏休みに多くの大会が開催される少年野球では、子ど