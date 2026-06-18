ガールズグループaespaのカリナと番組プロデューサーのナ・ヨンソクが再会した。6月18日、本サイト提携メディア『OSEN』の取材によると、最近aespaのカリナとナ・ヨンソクは、最近ソウル江南（カンナム）にある、ナ・ヨンソクが所属するコンテンツ制作会社エッグイズカミングの社屋の近辺で対面し、撮影を行った。【写真】カリナ、キャミワンピ姿で反則級のメリハリこのことは、SNSの目撃談を通じて、先立って拡散されていた。目撃