IVEのウォニョンに対する悪質な投稿の作成・拡散行為に対し、所属事務所STARSHIPエンターテインメントが法的対応を継続している。6月18日、所属事務所STARSHIPエンターテインメントは公式SNSを通じて「当社アーティストであるチャン・ウォニョンを標的とした悪意あるコンテンツを制作・拡散する人物に対し、継続的に監視を行い、法的対応を進めている」と明らかにした。【画像】200万円超え…IVE・ウォニョンの“毛”が競売に続け